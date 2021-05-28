Около 2,5 тыс. иностранцев отдыхают в эти дни в белорусских здравницах

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. иностранцев в данный период пользуются услугами белорусских здравниц. Прогнозируется, что нынешним летом эта цифра вырастет до 5 тыс. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество иностранцев среди отдыхающих в белорусских здравницах в первом квартале этого года сопоставимо с числом в четвертом квартале 2020-го - примерно 20 тыс. Более 90% из них - граждане России.

"На сегодняшний момент ежедневно в санаторно-курортных организациях у нас находится около 2,5 тыс. иностранных граждан. И мы планируем, что в летний период эта цифра будет колебаться на уровне 5 тыс. ежедневно", - сказал Геннадий Болбатовский.

Хотя в сравнении с октябрем-декабрем 2020 года иностранцев в здравницах больше не стало, но по выручке некоторая динамика есть. В целом ценовая политика такова, что путевки должны стоить одинаково для белорусов и россиян.

"По итогам первого квартала средняя стоимость путевки в стандартный двухместный номер составила чуть больше Br61 (за койко-день). Значительного роста цен в летний период мы не предполагаем. Думаю, что в среднем один койко-день будет стоить около Br65 в связи с увеличением спроса на данный вид услуг", - добавил Геннадий Болбатовский.

Недавно в Беларуси появилось первое рейтинговое агентство. На его заседании были озвучены оценки, согласно которым первое место занял санаторий "Юность" в Минской области.-0-