23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. преступлений в сфере высоких технологий зарегистрировано в Беларуси с начала года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МВД подчеркнул, что наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества зарегистрированных преступлений в сфере высоких технологий. В 2017 году их было зарегистрировано почти 3,1 тыс., в 2018 - более 4,7 тыс. "Уже за неполных четыре месяца этого года зарегистрировано около 2,5 тыс. таких преступлений", - сказал Вадим Устинович.

По его мнению, рост будет сохраняться. "Удивляет доверчивость белорусов, а также их убежденность, что угрозы, которые несет информационное пространство, их обойдут стороной, - заметил представитель МВД. - Вопросам обеспечения информационной безопасности в нашей стране в организациях как частной, так и государственной форм собственности уделяется крайне мало внимания. Что можно говорить об обеспечении информационной безопасности, когда бухгалтер оставляет в своем рабочем компьютере в активном режиме ключ с электронной цифровой подписью или когда не используются антивирусные программы? Это все напрямую отражается на состоянии преступности".

Начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности ГСУ Следственного комитета Сергей Гамко также констатировал рост количества киберпреступлений. "Мы наблюдаем значительный рост преступлений против информационной безопасности. В 2018 году в сравнении с 2013 годом количество зарегистрированных в СК преступлений возросло более чем в пять раз, - уточнил он. - Подобная динамика, конечно, обусловлена ростом числа зарегистрированных в республике хищений путем использования компьютерной техники и несанкционированного доступа к компьютерной информации".

Схемы совершения киберпреступлений становятся все сложнее и изобретательнее, совершенствуются способы обеспечения сетевой анонимности. Появляются новые риски в информационном пространстве. Однако правоохранители регулярно обмениваются опытом и обучаются, в том числе за границей.

По данным Генпрокуратуры, соответственно с ростом преступности в сфере высоких технологий увеличивается и количество осужденных по статьям о подобных преступлениях. "Если в 2002 году за преступления против информационной безопасности было осуждено 7 лиц, то в 2014-м - 13, а в 2018 году - 23. Большинство из совершаемых преступлений относятся к категории нетяжких, в связи с этим преобладают наказания, не связанные с изоляцией от общества. В 2018 году из 23 осужденных лишение свободы назначено только одному лицу, 14 были приговорены к штрафам", - рассказал заместитель начальника отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Кирилл Чубковец.

В целом в структуре судимости за киберпреступления больше всего хищений путем использования компьютерной техники (ст.212 УК). В большинстве случаев это завладение деньгами с банковских карт. "За последние пять лет судимость за указанные преступления выросла более чем на 40%", - добавил представитель Генпрокуратуры.-0-