Около 30 региональных центров по обращению с отходами сформируют в Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к системе обращения с отходами в Беларуси в ближайшие годы изменятся. Планируется ликвидировать к 2022 году все мини-полигоны для захоронения ТКО и развивать региональные центры, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сегодня в Минске на открытии белорусско-польского семинара по организации сбора отходов производства и потребления, их переработки и использования, передает корреспондент БЕЛТА.

Собранные отходы потребления будут направляться на крупные площадки, где предусмотрена их сортировка и переработка с получением вторсырья, компостирование органики.

"Сейчас в республике насчитывается 162 полигона и более 900 мини-полигонов. Задача на ближайшие годы в соответствии с национальной стратегией по обращению с ТКО и вторичными материальными ресурсами - закрыть все мини-полигоны, а крупные полигоны превратить в региональные центры", - отметил Виталий Смирнов.

Первым таким центром станет мусоросортировочный завод в Витебске, строительство которого планируется начать в октябре-ноябре текущего года. Предполагается, что всего их будет около 30. В частности, в Минской области за счет средств Европейского банка реконструкции и развития планируется реализовать проект в сфере обращения с отходами для Пуховичского и Червенского районов.

Заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский в свою очередь подчеркнул актуальность темы переработки мусора и отметил, что Польша готова поделиться своим опытом работы. "Приглашаем белорусских специалистов осенью на практике посмотреть применяемые технологии", - сказал он.

Белорусско-польский семинар по сбору отходов производства и потребления, их переработки и использования организован Национальным центром маркетинга Министерства иностранных дел совместно с посольством Польши в Беларуси и ассоциацией "Белэкоресурсы" при содействии департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Польши, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши и международной юридической компании "Арцингер и партнеры". На мероприятии выступили как белорусские, так и зарубежные эксперты, представители профильных министерств двух стран, а также деловых кругов. Эксперты рассмотрели возможные направления двустороннего сотрудничества и реализации инвестиционных проектов. Прошли переговоры в формате B2B ("бизнес для бизнеса").-0-