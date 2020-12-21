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21 декабря 2020, 17:56

Около 30 тыс. объектов станут полностью доступными для инвалидов к 2025 году

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках реализации новой подпрограммы к 2025 году планируется сделать доступными для людей с различными видами нарушений здоровья около 22,7% объектов социальной сферы. Об этом сообщила сегодня начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на открытии форума инвалидов-колясочников в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество людей с инвалидностью растет во всем мире, и Беларусь - не исключение, отметила представитель Минтруда. Эта группа составляет 6% в общей структуре населения страны. Им гарантирована социальная поддержка в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная адресная социальная помощь), предоставления льгот, оказания социальных услуг, обеспечения техническими средствами социальной реабилитации.

"На следующую пятилетку уже подготовлена новая государственная программа "Социальная защита" с объемом финансирования более Br4 млрд. В ее рамках будут реализовываться две подпрограммы: "Социальное обслуживание и социальная поддержка", на которую запланировано Br3,7 млрд, в том числе на обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации - Br197 млн; "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц", на которую планируется затратить Br306 млн", - отметила Виктория Гречиха.

Виктория Гречиха
Виктория Гречиха

При формировании второй подпрограммы применены принципиально новые подходы к вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов, а именно, с учетом комплексного подхода и принципов универсального дизайна.

"В рамках реализации новой подпрограммы к 2025 году планируется сделать полностью доступными почти 22,7% объектов социальной сферы: к уже имеющимся 23 тыс. объектов в следующей пятилетке добавятся еще более 7 тыс. На сегодняшний день элементами безбарьерной среды обустроено почти 70% объектов, но это не говорит об их полной доступности на подъезде к ним, на входе и внутри. Поэтому цель - комплексный подход. Если объект считается доступным, он должен быть доступным везде", - подчеркнула Виктория Гречиха.

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в 2017-м утвержден национальный план действий по реализации положений этого документа до 2025 года. Предусмотрены мероприятия по двум основным направлениям: совершенствование законодательства и принятие организационных мер. Большинство мероприятий первой группы учтено при подготовке проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". "4 июня проект закона был принят депутатами Палаты представителей в первом чтении. Надеемся, что весной 2021 года он будет принят окончательно", - сказала представитель Минтруда.

В ближайшей перспективе, в том числе с принятием этого закона, будут создаваться дополнительные условия для обеспечения трудоустройства (введение института квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, совершенствование механизма адаптации инвалидов к трудовой деятельности, механизма финансирования и компенсации расходов нанимателей на создание рабочих мест для инвалидов). Будут устраняться барьеры в получении образования. В законодательстве планируется закрепить понятие инклюзивного образования, а также обязательность обеспечения беспрепятственного доступа в учреждения для инвалидов с различными нарушениями. Повысятся качество и эффективность проведения реабилитационных мероприятий, в том числе путем изменения подходов к определению нуждаемости в них инвалида. Продолжится формирование доступной среды.

Напомнила представитель Минтруда и о новшествах в законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Это указ №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан"), которым предусмотрено увеличение размера социальной пенсии с Br129 до Br254 для родителей детей-инвалидов, не выработавших 5-летний страховой стаж из-за того, что они ухаживали за своими тяжело больными детьми с третьей или четвертой степенью утраты здоровья, признанными впоследствии инвалидами с детства I группы. Также для лиц, которые находились на инвалидности I и II группы не менее 10 лет, предусматривается снижение требуемого страхового стажа для пенсии по возрасту - на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если период инвалидности превышает 21 год, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь 5 лет страхового стажа. Требования к общему стажу для инвалидов I и II групп также снижаются на 5 лет - для мужчин с 25 до 20 лет, для женщин с 20 до 15 лет.-0-

Фото Павла Орловского

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