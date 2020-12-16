Около 300 админпроцедур планируют перевести в электронный вид до конца 2022 года

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 административных процедур планируют перевести в электронный вид до конца 2022 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Министерства юстиции Марина Мельникова.

"Имеется распоряжение премьер-министра от 27 апреля 2020 года №119р, устанавливающее перечень административных процедур, которые планируется перевести в электронную форму для осуществления через единый портал электронных услуг. До конца 2022 года планируется перевести еще около 300 процедур: примерно 150 для граждан и столько же для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказала Марина Мельникова.

Распоряжением предусмотрен поэтапный переход к осуществлению процедур в электронной форме. Определены государственные органы, ответственные за такой перевод, и сроки выполнения.

В ближайшее время это будет реализовано в отношении таких востребованных процедур, как выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, о предоставлении одноразовой субсидии на строительство или приобретение жилья. Также речь идет о выдаче документа о приглашении иностранцев в Беларусь, выдаче справки об уплате подоходного налога с физических лиц, возврате излишне уплаченных таможенных платежей, ряде процедур в сфере государственной регистрации земельных участков и недвижимости.

Уже сегодня за получением ряда справок и иных документов любой гражданин или субъект хозяйствования может обратиться в государственный орган через единый портал электронных услуг. Для получения доступа к этому порталу необходимо приобрести ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор (логин и пароль). Ключ электронной цифровой подписи можно получить в Национальном центре электронных услуг, а уникальный идентификатор - в этом центре или службе "Одно окно".

Через единый портал электронных услуг, не выходя из дома, сегодня можно обратиться за осуществлением ряда процедур налоговых, таможенных органов, органов пограничной службы, внутренних дел, связи. Это, например, регистрация иностранцев, временно пребывающих в Беларуси, выдача пропуска на право въезда, временного пребывания в пограничной полосе, выдача различных справок налоговых органов, по вопросам уплаты таможенных платежей и др.-0-