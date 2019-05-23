23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка войск Минского гарнизона ко Дню Независимости проходит в Минске, около 4 тыс. военнослужащих в составе пеших парадных расчетов примут участие в параде 3 июля. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минобороны.

В военном городке в микрорайоне Уручье проходят тренировки пеших расчетов к параду в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В нем примут участие около 4 тыс. военнослужащих в составе 25 пеших расчетов. Традиционно парад войск откроют суворовцы. За ними перед трибунами понесут знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, принимавших участие в операции "Багратион".

Как рассказал заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, парад начнется в 21.00. "Он посвящен славной дате - 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И в пешей колонне будет много особенностей, например, в прошлом году было прохождение одной пешей колонны, в этом количество увеличится до трех. Будет больше, чем в прошлом году, пеших расчетов. В механизированной колонне будут представлены новые образцы вооружения и техники", - сказал Сергей Потапенко.

Кроме нескольких тысяч военнослужащих в параде 3 июля будут задействованы более 300 единиц боевой техники. Приглашены представители войск восьми иностранных государств, они будут представлены парадными расчетами и знаменными группами. В парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии, впервые примет участие женский строевой расчет белорусской милиции. В небе над Минском жители и гости столицы увидят авиацию. Завершит военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра Вооруженных Сил.

Тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны проходят в Минском гарнизоне с 14 мая. Они проводятся пять раз в неделю. Три раза на гарнизонном плацу в полном составе парадного расчета отрабатывает свои действия пешая колонна, в то же время механизированная тренируется на аэродроме Липки под Минском. Два дня парадные расчеты занимаются самостоятельно. Генеральную тренировку планируется провести 1 июля на пересечении пр.Победителей и пр.Машерова в Минске.-0-

Фото Оксаны Манчук