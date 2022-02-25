Около 4 тыс. волонтеров БРСМ задействуют на участках для голосования в день референдума

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце" будут задействованы на участках в день референдума для оказания помощи маломобильным гражданам, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Традиционно во время электоральных кампаний волонтеры нашей молодежной организации трудятся на участках для голосования. Они оказывают необходимую помощь людям с инвалидностью по зрению, слуху, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - каждый гражданин должен реализовать свое право на участие в референдуме. Только в период с 22 по 26 февраля волонтерский пул составит 5 тыс. ребят. В основной день голосования мы планируем направить на участки 4 тыс. волонтеров", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, все волонтеры БРСМ экипированы фирменными бейджами единого образца, брендированными майками и куртками "Доброе сердце", обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Секретарь ЦК БРСМ отметила, что более 1 тыс. представителей молодежного правоохранительного движения БРСМ также задействованы в эти дни в охране общественного правопорядка по всей стране. "Бойцы МООП совместно с сотрудниками милиции заступают, участвуют в патрулировании улиц в городах, на территориях, прилегающих к участкам для голосования", - пояснила она.-0-