13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% жителей Беларуси планируется привить от гриппа в 2019 году, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как и в прошлые сезоны, планируем сделать прививки около 40% населения", - сказала Инна Карабан.
За счет республиканского и местных бюджетов население будут прививать вакциной "Гриппол плюс". Предприятия могут сами выбрать, какую вакцину они будут закупать для вакцинации своих сотрудников.
Массовая вакцинация начнется примерно с начала октября, возможно, несколько раньше. Кампанию планируется завершить до декабря.
Длительность иммунитета после вакцинации сохраняется в течение 6-12 месяцев.
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