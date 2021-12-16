16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 44% белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости страны. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшей поддержкой среди населения Беларуси пользуются следующие инициативы Президента Республики Беларусь: сохранение суверенитета и независимости Беларуси (43,7%), поддержка многодетных семей (38,7%), жилищная политика (31,8%), укрепление обороноспособности страны (27,6%), дальнейшая интеграция Беларуси с Россией в рамках Союзного государства (24,8%), патриотическое воспитание молодежи (23,6%), реформа пенсионной системы (17,3%).

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. При живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-