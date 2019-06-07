Около 500 белорусов поддержали мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 человек уже приняли участие в мультимедийном флешмобе "Гимн 2.0", который телеканал ОНТ запустил весной, приурочив сразу к нескольким знаменательным для Беларуси датам - 25-летию института президентства и Конституции, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

Она рассказала, что видеофайлы с исполнением национального гимна шлют со всех уголков страны. Среди тех, кто поддержал флешмоб, - медики, представители силовых структур, учителя, воспитатели, железнодорожники, военные, банкиры, экологи, работники заводов и концернов, труженики села, журналисты, школьники, студенты. Гимн исполняют сольно, в дуэтах и творческими коллективами. "В этом и особенность акции - никаких рамок, ограничений по профессии или возрасту. Участвовать могут взрослые и дети, белорусы и граждане других стран. Не имеют значения уровень вокала и произношение, заявки принимаются от всех", - подчеркнула Светлана Тихонова. Участникам нужно спеть от души и, сняв на телефон или планшет (обязательное условие: держать устройство в горизонтальном положении), отправить через специальную форму на сайте телеканала до 24 июня.

Акцию поддержали профессиональные музыканты, государственные деятели, выдающиеся спортсмены и артисты. Среди участников флешмоба - трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчек, оперный певец, солист Большого театра Владимир Громов, заслуженный артист Александр Солодуха, представительница Беларуси на детском конкурсе международного фестиваля искусств "Славянский базар" Ксения Галецкая, заслуженный мастер спорта и телеведущая Мелитина Станюта, неоднократная олимпийская медалистка по художественной гимнастике Ксения Санкович, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко, легендарный белорусский теннисист Максим Мирный.

"В День Независимости во время праздничного концерта у стелы "Минск - город-герой" и в эфире ОНТ получившийся ролик увидит вся страна", - обещают на телеканале.-0-