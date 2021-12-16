Около 68% белорусов считают необходимым сохранить в стране основные социальные гарантии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 68% белорусов считают необходимым сохранить в Беларуси основные социальные гарантии. Такие данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: какие изменения в действующую Конституцию вы считаете необходимыми? Наиболее ожидаемыми и необходимыми общество считает следующие изменения: сохранение основных социальных гарантий (на охрану здоровья, социальное обеспечение в старости, труд, образование и т.д.) - 67,8%, обеспечение гарантий безопасности - 39,1%, расширение гражданских прав и свобод граждан - 28%, перераспределение полномочий между основными ветвями власти - 15,1%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-