Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью - Воробьев

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Беларусью, заявил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев во время заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на полях VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что предыдущий VII Форум регионов из-за пандемии прошел также в усеченном формате, он принес вполне осязаемые результаты. Около 80 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Беларусь. Активно развивают сотрудничество Республика Башкортостан, Самарская область, Ставропольский край, Курская область, Республика Коми, Республика Кабардино-Балкария, Ненецкий автономный округ и другие. Например, на территории Башкортостана действует 14 предприятий, созданных при участии капитала из Беларуси. В настоящее время обсуждается вопрос не только о расширении поставок в регион белорусской автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники, но и об организации там ее сборки. В Курской области насчитывается более 80 фирменных магазинов белорусских производителей, а в городе Курске Мозырский домостроительный комбинат осуществляет застройку жилого комплекса "Белорусский квартал", - сказал Юрий Воробьев.

По его словам, успешно реализуются совместные проекты в образовательной и научной сферах.

"Например, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина из Республики Коми подписал ряд документов о сотрудничестве с тремя образовательными организациями Гродненской области. И таких примеров результативности наших межрегиональных связей можно привести еще очень много, - отметил зампредседателя Совета Федерации. - Активно развиваются торгово-экономические связи между нашими странами. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил $29,5 млрд. В первом квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года он вырос на 21%. Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России, а среди стран СНГ - первое. Российские инвестиции в белорусскую экономику в прошлом году превысили $4 млрд. Крупнейшим совместным инвестиционным проектом является строительство двухблочной Белорусской атомной станции. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию ее второй блок".

Важнейшим направлением интеграционного взаимодействия является реализация межгосударственных программ, которые финансируются в том числе из бюджета Союзного государства. "За последние годы накоплен значительный положительный опыт в этой сфере. Но есть, конечно, и узкие места. Прежде всего это касается сроков и результативности исполнения межгосударственных программ", - дополнил Юрий Воробьев. Он высказал уверенность, что такой представительный состав МПК позволит выработать конкретные решения по актуальным проблемам деловых связей между регионами наших стран.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-

Фото Андрея Покумейко