Около Br11 млн выделят в этом году на матпомощь ветеранам к 9 Мая

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о мероприятиях к Году исторической памяти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Начиная с 2022 года решением главы государства ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и лица, пострадавшие от последствий войны, будут получать материальную помощь. В республиканском бюджете в этом году на эти цели предусмотрено около Br11 млн. Ожидается, что получателями станут около 12 тыс. человек, из них более 2 тыс. ветеранов. Планируется, что выплата единовременной материальной помощи завершится к 5 мая", - рассказали в ведомстве.

В стране 2022 год объявлен Годом исторической памяти. Понимая ценность и важность для государства такой категории граждан, как ветераны Великой Отечественной войны, министерством инициирован ряд тематических мероприятий.

Так, в марте будет запущена акция-эстафета "Горжусь подвигом ветерана-земляка". Проведение мероприятия планируется с участием Благотворительного фонда имени Алексея Талая. "Основная цель - сбережение памяти о Великой Отечественной войне и воинском подвиге защитников Отечества, повышение чувства патриотизма у нового поколения и воспитание у них бережного отношения к сохранению исторического наследия. Главными героями в данной акции-эстафете выступят ветераны ВОВ, бывшие узники фашизма, граждане, участвовавшие в послевоенном восстановлении Беларуси. По ее итогам будет сформирована электронная "Книга памяти", в которую войдут лучшие работы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в партнерстве с Министерством информации планируется проведение пресс-тура ко Дню Победы "Военное поколение - мирному поколению". Как подчеркнули в Минтруда, задача - максимально содействовать республиканским и региональным СМИ в записи интервью, сюжетов ветеранов Великой Отечественной войны и лиц военного поколения о событиях тех лет.-0-