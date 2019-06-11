11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около ста белорусских красавиц примут участие в церемониях награждения на II Европейских играх, сообщила в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" начальник отдела организации и проведения генеральных церемоний фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Ольга Владимирова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Девушки группы награждения - это 70 профессиональных моделей Национальной школы красоты, а также 25 волонтеров, отобранных в результате кастингов. Конкурс составил шесть человек на место. Все хорошо подготовлены, со знанием английского языка", - рассказала Ольга Владимирова.
Она добавила, что в поднятии флагов на церемониях будут задействованы 70 курсантов Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
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