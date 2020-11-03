3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрь 2020 года в Беларуси был самым теплым за последние 75 лет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Октябрь 2020 года стал самым теплым, начиная с 1945 года. Средняя по Беларуси температура воздуха за прошедший месяц составила плюс 10,5, что выше климатической нормы на 3,8 градуса. До этого самым теплым был октябрь 1967-го со средней температурой воздуха плюс 9,7", - рассказали в Белгидромете.

Положительная температурная аномалия распространилась по всей территории страны. Наибольшие отклонения от климатической нормы отмечены в Гомельской области. Средняя температура воздуха всех трех декад была выше нормы. Самыми теплыми были первая и третья (теплее обычного на 5,4 и 4,6 градуса соответственно). Во вторую декаду температура была на 1,4 градуса выше нормы.

Ночные температуры большую часть месяца находились в интервале от плюс 5 до 10 градусов выше нуля, в самые холодные ночи опускались до отрицательных значений. Минимальная температура воздуха зарегистрирована на станции Езерище 21 октября и составила минус 2,7. В самые теплые сутки столбик термометра днем поднимался выше 15-градусной отметки. Максимального значения температура воздуха достигла 4 октября на станции Брест (плюс 24,4).

За октябрь в среднем по стране выпало 57,1 мм осадков (114% климатической нормы). Дожди на территории страны шли неравномерно. Наиболее увлажненной была Могилевская область (80,4 мм, или 146% нормы за месяц). Меньше всего осадков выпало на территории Гродненской области (41,9 мм, или 89% нормы). Первая и вторая декады октября были дождливыми: выпало 117 и 150% декадной нормы соответственно. В третьей декаде отмечался недобор осадков: в среднем по стране выпало 12 мм (74% нормы).

Осадки выпадали в виде дождей. Местами по северо-востоку страны 18 октября отмечалось образование неустойчивого снежного покрова высотой до 4 см. В отдельные сутки месяца местами усиливался ветер до 15 м/с и выше. Максимальное его значение (19 м/с) зарегистрировано 1 октября в Новогрудке. В ночные и утренние часы местами сгущались туманы.-0-