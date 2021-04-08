Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уроженец Беларуси Герой России космонавт Олег Новицкий перед полетом в космос будет слушать песни о своей Родине. Об этом он рассказал сегодня во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я подготовил несколько песен, - сказал Олег Новицкий. - Это песня Николая Анисимова "Я - летчик", песни белорусских исполнителей "Родина моя - Белоруссия", "Беловежская пуща", песня о летчиках штурмовой авиации и две песни об офицерах ВДВ".

Старт 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, назначен на 9 апреля на 10.42 по московскому времени. На пилотируемом корабле "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") отправятся командир корабля Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, астронавт NASA Энн Макклейн. Как было сообщено на пресс-конференции, все члены основного и дублирующего экипажей сделали прививку от коронавируса.

Планируется, что примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС около 3,5 часа.

Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Также космонавтам предстоит встречать на борту МКС новый российский модуль "Наука", запуск которого намечен на июль. Для интеграции этого модуля с МКС Олег Новицкий и Петр Дубов совершат пять выходов в открытый космос.

Предстоящий полет станет для Олега Новицкого уже третьей космической экспедицией.-0-