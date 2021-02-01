Олимпиада по программированию для школьников стартует в БрГТУ

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. VII олимпиада по программированию для школьников пройдет в Брестском государственном техническом университете с 1 по 27 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Олимпиада пройдет в несколько этапов. С 1 по 12 февраля на сайте olimp.bstu.by будет открыта регистрация участников. Первый, заочный, тур состоится 13 февраля. Его можно будет пройти с домашнего, школьного или любого другого компьютера. Примерно четверть наиболее подготовленных участников, показавших лучшие результаты, получат приглашения на второй, очный, тур олимпиады, который состоится 27 февраля на базе компьютерных классов БрГТУ.

"Обычно очный тур длится три-четыре часа. Задачи готовят наши преподаватели с учетом уровня подготовки школьников. Работы оценивает специализированная программная турнирная система - то есть все объективно. Учитываются скорость и объем выполненного задания. По результатам второго тура будут определены 3 победителя и 6 призеров", - рассказала декан факультета электронно-информационных систем Светлана Лебедь.

Олимпиада рассчитана на учащихся учреждений общего среднего образования, а также выпускников, если они не продолжают обучение в колледже или вузе. В прошлом году участие в интеллектуальных соревнованиях приняли более ста человек. Большинство, как правило, составляют брестские школьники. Также участвуют старшеклассники из других регионов. Самым юным участником стал пятиклассник из Мозыря, который уже три года подряд приезжает на олимпиаду в БрГТУ.

Мероприятие проводится совместно с областной организацией РОО "Белая Русь" и компанией "Годел Текнолоджис Юроп". Организаторы и спонсоры подготовили для лучших участников олимпиады призы и денежные премии. Кроме того, победителям олимпиады, которые станут студентами факультета электронно-информационных систем, "Годел Текнолоджис Юроп" на протяжении трех лет будет выплачивать именную стипендию.

Факультет электронно-информационных систем один из самых крупных в Брестском государственном техническом университете. Здесь на двух кафедрах по шести специальностям обучаются более 700 студентов. В новом учебном году набор на факультет увеличат на 10 бюджетных мест. Всего на первый курс планируется принять 220 студентов.-0-