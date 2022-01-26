Онищенко о тактике борьбы с COVID-19: учитесь у Беларуси

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко назвал правильной выбранной в Беларуси тактику борьбы с COVID-19. Об этом он сказал сегодня во время видеомоста между столицами стран Евразийского экономического союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, правильной, - сказал Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос о белорусской тактике борьбы с пандемией. - В самом начале вы наезжали на своего Президента, а он сразу объявил (что в стране не будут вводиться локдауны. - Прим. БЕЛТА), он говорил, что мы не будем этого делать, мы будем избирательно подходить к этому".

"Тогда было правильное, разумное заявление со стороны вашего Президента. Я не вижу того, что это была ошибка, по цифрам заболеваемости, интенсивности эпидемического процесса, по летальности и т.д.", - отметил академик.

Вместе с тем он констатировал, что жители Беларуси, по его мнению, не столь активно прививаются от COVID-19. "В принципе, подтянуться надо", - порекомендовал Геннадий Онищенко.

Академик также заявил, что Беларусь получила и своеобразный плюс от пандемии. "Сегодня Беларусь получила себе как положительный, материализованный результат от коронавирусной инфекции - производство вакцины. Завтра ее можно будет перепрофилировать для производства другой вакцины. Хотя Беларусь до этого не имела своего вакцинного производства. Поэтому учитесь у Беларуси", - сказал Геннадий Онищенко, обращаясь к журналисту из Кыргызстана.-0-