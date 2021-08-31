Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет 2 сентября в БЕЛТА

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Транспортная инспекция Беларуси: актуальные направления деятельности и инновационные подходы", посвященная дню образования Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, пройдет на сайте БЕЛТА 2 сентября с 11.00 до 12.00.

Инспекция создана 4 сентября 2002 года, ее деятельность многофункциональна. Прежде всего инспекция контролирует перевозки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, проезд по платным дорогам. Транспортная инспекция наделена широкими полномочиями, в том числе по привлечению нарушителей к ответственности.

Какие современные технологии используются в работе Транспортной инспекции? Какие нарушения наиболее часто фиксируются на платных дорогах? Кому нужна лицензия на перевозки автомобильным транспортом?

На эти и другие вопросы ответят участники онлайн-конференции:

Виталий Киреев - начальник ГУ "Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь",

Иван Алисейко - начальник управления контроля автомобильного транспорта ГУ "Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь",

Александр Якшевич - начальник управления контроля на платных дорогах ГУ "Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь".

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.-0-