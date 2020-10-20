Онлайн-лагерь "Спортивное волонтерство и олимпийское образование" проведут на осенних каникулах

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский волонтерский центр совместно с республиканской общественной организацией "Белорусская олимпийская академия" объявляет о запуске онлайн-лагеря "Спортивное волонтерство и олимпийское образование". Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

В дни осенних школьных каникул с 2 по 6 ноября ребята со всей страны могут принять участие в онлайн-встречах и занятиях по ознакомлению со спортивным направлением волонтерства и продвижению олимпийских ценностей.

День в лагере будет начинаться с видеокомплекса утренней зарядки, который каждое утро вожатые будут отправлять ребятам в группу в мессенджере. "Затем в 11.00 участники лагеря будут подключаться по ссылке на интерактивное занятие, а после этого выполнять задания, которые будут давать волонтеры-вожатые на день. В 15.00 ребят ждет еще одно подключение - уже на творческие мастер-классы", - рассказали в ведомстве.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Участие в лагере бесплатное, необходимо только заполнить заявку до 30 октября.-0-