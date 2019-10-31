ОНТ представляет цикл документальных фильмов о достижениях Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОНТ представляет цикл телевизионных фильмов о достижениях страны в различных отраслях "Беларусь. Достояние республики", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"Первый фильм под названием "Будем жить" посвящен здравоохранению и достижениям отечественной медицины, которая за годы независимости совершила колоссальный взлет. Речь не только об оснащении современной техникой, но главное - об историях спасения белорусов, а также об увеличении продолжительности и качества их жизни", - рассказала Светлана Тихонова.

Журналисты телеканала объехали всю страну и поговорили с людьми с непростой судьбой. "Мы расскажем о том, как родиться меньше килограмма, выжить и стать олимпийской чемпионкой, пережить клиническую смерть длиной в час и родить ребенка, о том, как победить рак или жить заново с новым сердцем, - говорит директор дирекции информационного вещания Анатолий Занкович. - Одним словом, это реальные истории спасения, когда казалось, что надежды нет".

Премьера состоится 3 ноября в 21.15 после программы "Контуры".-0-