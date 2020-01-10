Опасных для озимых низких температур пока не ожидается - Белгидромет

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Низких температур, представляющих опасность для озимых, в Беларуси пока не ожидается. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об агрометеорологических условиях, складывающихся для перезимовки культур, Светлана Кузьмич отметила, что сейчас они удовлетворительные. "За прошедший период календарной зимы опасных явлений, которые могли бы вызвать их повреждения, не наблюдалось, - уточнила заместитель начальника Белгидромета. - Под влиянием необычно теплой погоды большую часть декабря у озимых посевов наблюдается вялотекущая вегетация".

По словам Светланы Кузьмич, состояние озимых на наблюдаемых полях остается в основном хорошим. "Снежный покров на полях практически отсутствует, отмечается небольшое подмерзание верхнего слоя почвы при отрицательных ночных температурах. Но низких температур, которые представляли бы опасность для озимых, не ожидается", - сказала она.-0-