Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод для отмены роуминга

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы Беларуси и России с 1 октября начнут тестировать антифрод. Об этом договорились Минсвязи Беларуси и Минцифры России на очередной видеоконференции по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского министерства.

"Стороны зафиксировали, что тестирование между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершено. Для урегулирования отдельных вопросов межоператорского взаимодействия по обеспечению безопасности связи согласовано проведение с 1 октября тестовой эксплуатации системы противодействия фроду на сетях электросвязи", - рассказали в Минсвязи.

Тестирование системы будет идти в течение двух месяцев.-0-