Определены победители академического этапа проекта "100 идей для Беларуси"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам академического этапа отобраны 20 инновационных проектов Национальной академии наук Беларуси для финального этапа республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Отборочный этап республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" среди молодых ученых прошел в Национальной академии наук Беларуси. Участие в нем приняли молодые ученые, аспиранты и магистранты НАН. Во время отборочного этапа была организована презентация проектов, а также прошла выставка молодежных инновационных разработок. Всего на суд авторитетного жюри с участием первого секретаря Центрального комитета БРСМ Александра Лукьянова было представлено более 30 проектов.

Молодые ученые продемонстрировали новейшие разработки по самым актуальным направлениям развития науки. Так, представлен проект "Индукционный дефибриллятор", в соответствии с которым предлагается использовать принципиально новое решение для лечения сердечной аритмии. Ожидается, что проект "Высокопрочные чугуны с аусферритной структурой" позволит получить чугунные отливки с высоким уровнем механических свойств. С целью популяризации археологической науки, а также привлечения интереса к археологическому наследию Беларуси был представлен "Проект экспериментальной археологии "Сказ о глиняном горшке".

Отдельного внимания заслуживают разработки молодых ученых, посвященные дальнейшему внедрению и использованию результатов своей научно-исследовательской деятельности, среди которых проект "3D-мясной принтинг", который позволит за считанные минуты создавать уникальные натуральные высококачественные мясные изделия, а также "Термосифоны - эффективные теплопередающие устройства" (разработаны новые типы термосифонов, рассмотрены новые возможности их применения для электромобилей).

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект БРСМ, основная задача которого заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-