Определены победители чемпионата по армейскому рукопашному бою

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги 8-го открытого чемпионата Военной академии по армейскому рукопашному бою памяти курсанта Дмитрия Гвишиани. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

За главный приз боролись 15 команд, представляющих различные силовые ведомства, учебные заведения и спортивные клубы Беларуси. В итоге первое место в общем командном зачете заняла сборная команда 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бреста. Второе - у команды факультета военной разведки Военной академии. Третье - завоевала команда факультета внутренних войск.

Родители Дмитрия Гвишиани вручили команде 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады специальный приз - Кубок за волю и мужество к победе.

Курсант Военной академии Дмитрий Гвишиани в августе 1999 года ехал в поезде Брест - Минск. В пути возник пожар. Спасая людей, молодой человек получил сильные ожоги, от которых скончался. Он посмертно награжден орденом "За личное мужество". На его малой родине, в Бресте, в честь отважного парня названа школа, в Минске - улица. Кроме того, имя Дмитрия Гвишиани присвоено одному из тепловозов Белорусской железной дороги.-0-