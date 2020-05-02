Определены победители первых двух недель онлайн-квеста "По следам Победы"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители первых двух недель онлайн-квеста Белорусской республиканской пионерской организации "По следам Победы", в котором участвуют более 1,1 тыс. ребят со всех уголков страны. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Александра Мазура.

Победителями стали Дмитрий Ошмяно (Лида), Анастасия Сазанович (агрогородок Гезгалы Дятловского района), Анастасия Мулая (агрогородок Вымно Витебского района), Ника Верховская (Витебск), Михаил Ильницкий (агрогородок Волпа Волковысского района), Виталия Мацарская (Новолукомль), Варвара Морозан (Слоним), Ирина Шохалевич (Новополоцк), Татьяна Железная (агрогородок Люсино Ганцевичского района), Егор Добриянец (поселок Речица Столинского района).

Итоговая неделя проекта стартует 4 мая. Ребят ждут шесть заданий, которые проверят их отвагу, смекалку и логику. "Они научатся азбуке Морзе, займутся военной математикой, а также познакомят нас со своими героями. В финальный день проекта будет запущена онлайн-аллея героев Великой Отечественной войны, где ребята расскажут о военных подвигах своих бабушек и дедушек", - отметила Александра Мазура.

Онлайн-проект БРПО "По следам Победы" стартовал 20 апреля и продлится до 9 мая. На каждую неделю предусмотрены пять заданий плюс одно дополнительное в День Победы. Ребята поют военные песни, разгадывают загадки и тайные послания, отмечают на картах улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, собирают онлайн-пазлы.-0-