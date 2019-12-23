Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса инновационных проектов прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди финалистов конкурса преобладают проекты в IT-сфере, а также в области электроники и приборостроения. Традиционны также биотехнологии, аграрное направление. С каждым годом растет количество и качество проектов. У победителей фактически готовые проекты для создания производств, внедрения в экономику страны, есть четкие планы, как на этом можно заработать", - сказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Победителей выбрали в двух основных номинациях. Лучшим признан инновационный проект по производству персональных электрических транспортных средств (ООО "Эко-мотас"). Награду за лучший молодежный инновационный проект получил Тихон Морозевич, который разработал программно-аппаратный комплекс для быстрого автоматического приготовления шоколадной плитки.

Помимо победителей, в номинациях определили по пять призеров. Авторы этих проектов награждены сегодня ценными призами и денежными премиями в размере Br2193, Br1453,5 и Br739,5 за первое, второе и третье места соответственно. Среди победителей и призеров конкурса отобраны восемь проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получил сертификат на сумму Br14560,5.

В 2019 году рабочая группа конкурса отобрала и допустила к участию 135 заявок, из них в номинации "Лучший инновационный проект" - 54, "Лучший молодежный инновационный проект" - 81.

ГКНТ при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций ежегодно проводит республиканский конкурс инновационных проектов. В номинации "Лучший инновационный проект" участниками могут быть как юридические, так и физические лица, а в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Имеют право на участие также проекты-победители других республиканских конкурсов ("100 идей для Беларуси" от БРСМ, Belarus ICT Start-up Award и других). Цель конкурса - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс прошел уже в десятый раз.-0-