Определены победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители ежегодной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 10-11-х классов определены по итогам финального этапа, который состоялся 14 декабря в Национальном банке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Самой финансово грамотной старшеклассницей в 2018 году стала Мария Макарчик (гимназия №1 им. Е.Ф. Карского Гродно), ей вручен диплом I степени и ценный приз - планшетный компьютер. Дипломом II степени и смартфоном награжден Кирилл Чигвинцев (средняя школа №38 Гомеля). Диплом III степени и фотоаппарат получил Ярослав Глина (средняя школа №9 Кобрина).
Олимпиада проходила в сентябре-декабре. В четырех этапах свои финансовые знания проверили около 23 тыс. учащихся 10-11-х классов более чем из 2,3 тыс. учреждений общего среднего образования всех регионов страны. Молодые люди отвечали на тестовые вопросы о личных финансах, наличных деньгах, сбережениях, заимствованиях, цифровом банкинге, деятельности центрального банка, страховании, налогах и инвестициях. Также участникам было предложено решить ряд задач, касающихся финансов.
Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования проводится Нацбанком и Министерством образования с 2014 года. Олимпиада является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Ее основная цель - популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи.-0-
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