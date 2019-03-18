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Опубликована Концепция информационной безопасности Беларуси

Общество 18.03.2019 | 21:45

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликована Концепция информационной безопасности Беларуси. Документ в полной версии доступен на официальном интернет-портале Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности БеларусиЛукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси
Государственным органам и иным организациям поручено руководствоваться положениями концепции в практической деятельности. Результаты ее реализации должны отражаться в ежегодном докладе Президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Концепция представляет собой систему официальных взглядов на сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, определяет стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной безопасности.

Документ обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной безопасности, создает методологическую основу для совершенствования деятельности по ее укреплению, служит основанием для формирования государственной политики, выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере.

Концепция базируется на Концепции национальной безопасности Беларуси и исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире.

Как отмечается в документе, на нынешнем этапе мирового развития информационная сфера приобретает ключевое значение для современного человека, общества, государства и оказывает всеобъемлющее влияние на происходящие экономические, политические и социальные процессы в странах и регионах.

Формируемое в глобальном масштабе информационное общество представляет собой новый этап развития цивилизации с преобладанием знаний и информации, воздействием информационных технологий на все сферы человеческой деятельности. Кардинально повышается роль информационных технологий в реализации прав и свобод граждан.

Вместе с тем трансформация социума в информационное общество порождает новые риски, вызовы и угрозы, которые напрямую затрагивают вопросы обеспечения национальной безопасности, в том числе защищенность информационного пространства, информационной инфраструктуры, информационных систем и ресурсов.

"Формирование в Республике Беларусь информационного общества, обеспечивающего доступность информации, распространение и использование знаний для поступательного и прогрессивного развития, рассматривается как национальный приоритет и общегосударственная задача", - подчеркивается в документе.

Всего концепция на 30 страницах включает в себя семь разделов и 27 глав. В том числе дается оценка состоянию и развитию информационной сферы в Беларуси, перечисляются цели и направления государственной политики в области информационной безопасности, даются определения таким ключевым понятиям, как информационные суверенитет и нейтралитет, уделено внимание вопросам реагирования на риски, вызовы и угрозы в информационной сфере.

Безопасность информационного пространства определена как одно из важнейших условий развития суверенного, демократического социального государства. В этом плане речь идет о сохранении традиционных устоев и ценностей, безопасности массовой информации, информационном обеспечении и сопровождении госполитики.

Большое внимание в концепции уделено и вопросам обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, в том числе национального сегмента сети интернет, противодействию киберпреступности.-0-

Зачем Беларуси Концепция информационной безопасности: мнения экспертов и разработчиковЗачем Беларуси Концепция информационной безопасности: мнения экспертов и разработчиков
На расширенном заседании Совета безопасности 12 марта был рассмотрен проект Концепции информационной безопасности Беларуси, который разрабатывался по поручению главы государства Александра Лукашенко.

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