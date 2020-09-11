Опыт Беларуси по борьбе с коррупцией и отмыванием денег представлен в Праге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация представила национальный опыт по борьбе с коррупцией и отмыванием средств на заключительной встрече 28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, которая проходит 10-11 сентября в Праге, сообщили БЕЛТА в Департаменте финансовых расследований КГК.

На сессии форума, посвященной повышению прозрачности и верховенству права в интересах предупреждения коррупции и борьбы с ней, выступил заместитель начальника управления ДФР Александр Прокопенко. Он отметил, что лишение коррупционеров возможности использовать преступный доход - один из эффективных методов противодействия этому явлению, и на конкретном примере поделился белорусским опытом.

По словам Александра Прокопенко, в одном из белорусских банков по доверенности от иностранной гражданки мужчина открыл счет. На него в течение месяца из иностранного банка поступило несколькими траншами $3,6 млн. Деньги мужчина снимал по доверенности и сразу же вносил на счет, открытый в том же банке на имя жены.

"Операции вызвали подозрения у профильной службы банка. Более того, благодаря специальному программному обеспечению, проверяющему в автоматическом режиме клиентов на наличие в разных списках, банк установил совпадение фамилии мужчины с фамилией высокопоставленного чиновника страны, из которой поступили деньги. В связи с этим банк направил в подразделение финансовой разведки сообщение о подозрительной операции", - рассказал замначальника управления ДФР.

При информационном обмене по линии финансовых разведок получены данные о том, что упомянутый чиновник задержан по подозрению в хищении государственных средств на сумму $5 млн.

После сбора дополнительных сведений и подтверждения по линии Интерпола преступного характера средств, переведенных в Беларусь, было возбуждено уголовное дело по факту легализации преступных доходов.

Таким образом, зарубежный чиновник, укравший бюджетные деньги с использованием своего служебного положения, был лишен возможности ими воспользоваться.-0-

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