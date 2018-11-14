Опыт белорусских судебных исполнителей интересен зарубежным коллегам - Шмитц

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система органов принудительного исполнения Беларуси имеет ряд преимуществ, она достаточно эффективна. Такое мнение высказал журналистам президент Международного союза судебных исполнителей Марк Шмитц на полях конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша основная цель - найти наилучшие практики судебного исполнения. Мне кажется, что белорусская система может почерпнуть многое. Так же, как и мы можем поучиться у белорусской системы, поскольку она обладает рядом достоинств, которые мы могли бы перенять", - сказал он. В Беларуси должников могут ограничить, в частности, в праве на выезд из страны, на управление транспортными средствами, на охоту. Эти меры являются достаточно действенными и позволяют мотивировать должников на добровольную уплату их долгов.

Что касается в целом организации системы принудительного исполнения, в разных странах мира судебные исполнители могут работать как в системе госорганов, так и в качестве частных предпринимателей. "Вопрос не в том, насколько эффективна та или иная система, вопрос в том, насколько эффективна работа самого судебного исполнителя, - сказал Марк Шмитц. - Самое главное - иметь полную юридическую поддержку. Приход иностранных инвесторов в страну возможен только при действенной системе принудительного исполнения".

Необходимо расширять международную договорно-правовую базу для целей исполнительного производства, уверен министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. Переезд должника в другую страну не должен отразиться на его обязательствах перед другими лицами, долги должны быть уплачены. Необходимо выстраивать взаимодействие с органами принудительного исполнения других стран так, чтобы должник, меняя место своего пребывания, не уходил от ответственности, не страдали взыскатели и кредиторы.

У Беларуси с рядом стран действуют конвенции, соглашения о правовой помощи, которые предусматривают в том числе исполнение судебных решений на территории этих государств. Наиболее серьезная договорно-правовая база создана с Россией. Действует Конвенция о порядке взыскания алиментов, участниками которой являются почти все страны ЕС, США, Канада. Благодаря вступлению в силу этой конвенции для Беларуси вопросы взыскания алиментов на территории этих стран не представляют проблемы.

В Беларуси планируют изменять подходы в работе со сторонами исполнительного производства. Как отметил начальник главного управления принудительного исполнения - главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко, речь идет о большей открытости самого процесса принудительного исполнения, максимальном предоставлении информации сторонам исполнительного производства. Уже начал работать контакт-центр системы органов принудительного исполнения, где в оперативном режиме можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по исполнительному производству, по конкретному должнику и т.д.

Международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения" посвящена пятилетию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности.-0-