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10 декабря 2020, 12:02

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 11 декабря

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 11 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 7 по северо-востоку до плюс 1 градуса по юго-западу страны, днем будет от минус 2 до плюс 4.-0-

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