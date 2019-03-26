26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен по западу Беларуси 27 марта. Ожидается мокрый снег, гололедица и до 7 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный, утром и днем с переходом на северный 4-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с, ночью по западу - 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - плюс 1-7 градусов.-0-

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