4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем по западной половине - 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем - от 11 градусов по северо-востоку до 18 тепла по юго-западу. -0-

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