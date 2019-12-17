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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 17 и 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, сейчас наблюдаются туманы местами по Гродненской области, к вечеру они распространятся на всю западную часть республики, а в ночь на 18 декабря - на большую часть территории страны и сохранятся в первой половине дня. Видимость в тумане составит 100-500 м.
Такие же погодные условия ожидаются и в Минске, отметили в Белгидромете.-0-
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