17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 17 и 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, сейчас наблюдаются туманы местами по Гродненской области, к вечеру они распространятся на всю западную часть республики, а в ночь на 18 декабря - на большую часть территории страны и сохранятся в первой половине дня. Видимость в тумане составит 100-500 м.

Такие же погодные условия ожидаются и в Минске, отметили в Белгидромете.-0-

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Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 18 декабря Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди.