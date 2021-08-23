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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 24 августа из-за сильных дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут дожди, местами грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, по югу - до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла, местами - до плюс 22.-0-
Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут дожди, местами грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, по югу - до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла, местами - до плюс 22.-0-