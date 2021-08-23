23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





"Новая неделя в Беларуси начинается с прохладной погоды в области повышенного атмосферного давления. В ночь на понедельник, 23 августа, температура воздуха составила по стране 4-10 градусов выше нуля, местами по западу, прикрытому плотной облачностью атмосферного фронта, она не опускалась ниже плюс 11-14", - сказали в Белгидромете.





Во вторник, 24 августа, погодные условия на юге Беларуси будут определяться влиянием малоподвижного атмосферного фронта. В этой части страны ожидается пасмурная и дождливая погода. Во многих районах Брестской и Гомельской областей ожидаются сильные дожди. В северных и центральных районах Беларуси, где скажется влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, по югу до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла, местами до плюс 22.





В среду, 25 августа, преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди. Сохранится прохладная погода: ночью будет от плюс 3 по северу до 14 градусов выше нуля по юго-востоку страны. Днем будет в основном 14-19 градусов тепла, местами воздух может прогреться до плюс 21.





В четверг, 26 августа, скажется влияние атмосферных фронтов. Местами, преимущественно по западу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, местами до плюс 14. Днем будет 13-20 градусов тепла, местами, преимущественно по юго-востоку, до плюс 22.





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Во второй половине недели погодные условия будут определяться влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над югом Балтийского моря. На большей части территории Беларуси пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 13 по северо-западу до 25 градусов тепла по востоку страны.-0-