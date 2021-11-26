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Общество
26 ноября 2021, 11:53

Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси 27 ноября из-за снега

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северу, северо-западу Беларуси 27 ноября из-за сильного мокрого снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ночью и утром по северо-западу, днем в северных районах прогнозируется сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет от минус 1 по северу до плюс 8 градусов по югу страны.-0-

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