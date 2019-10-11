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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 октября из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с, ночью по северо-западу, днем на большей части территории с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу - плюс 18-20 градусов.-0-