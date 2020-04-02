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2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, ночью без осадков. Утром по крайнему северо-западу, днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер прогнозируется юго-западный, западный 6-11 м/с, утром и днем на большей части территории с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5. Днем будет от плюс 7 по северо-западу до 14 градусов тепла по юго-востоку страны.-0-