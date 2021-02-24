24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в ночь на 25 февраля из-за тумана, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Наблюдающиеся местами по Беларуси туманы в период с 22.00 24 февраля до 4.00 25 февраля распространятся на большую часть территории страны. Туманы сохранятся до конца ночи и в утренние часы 25 февраля", - рассказали в Белгидромете.

Видимость в туманах составит 100-500 м.-0-

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