Орда: Европа вместо помощи цинично издевается над беженцами на границе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа вместо помощи, которую они обязаны предоставить по международному праву, цинично издевается над людьми. Так прокомментировал ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Люди, которые бегут от войны, бегут от голода, от разрухи, четко сказали, куда они идут - в Германию, Францию, Великобританию - в те страны, которые в долгу перед ними за их разрушенные государства. Но Европа вместо помощи, которую они обязаны предоставить по международному праву, цинично издевается над людьми. Это фашистское отношение. Сегодня европейские, польские политики, как и в прошлом веке, снова делят людей на высшую и низшую расы, на тех, кто имеет право жить в тепле и достатке, и тех, кто должен страдать за колючей проволокой, - отметил Михаил Орда. - Где здесь гуманизм, о котором постоянно твердит Евросоюз, где их ценности, о которых они так много говорят? В том, чтобы травить детей перцовым газом и молча наблюдать за страданиями людей? Эта ситуация еще раз подтвердила: европейские политики полностью игнорируют международное законодательство и те обязательства, которые сами же свято клялись выполнять".

В этой ситуации ФПБ оказывает гуманитарную помощь беженцам, поскольку профсоюзы - организация, которая поддерживает людей и в трудную минуту протягивает руку помощи. По словам Михаила Орды, человеческое отношение к людям характеризует нашу нацию - это в крови и менталитете белорусов. "Сегодня мы действуем с тех же позиций, как в свое время наши предки передали старшему поколению белорусов, а те нам: "Если люди оказались в беде - им надо помочь!" - сказал председатель ФПБ.

Федерация уже начала поставку гуманитарной помощи для беженцев. Отраслевым профсоюзом торговли совместно Белкоопсоюзом сформированы машины с продуктовыми наборами, которые отправились на белорусско-польскую границу. Беженцам передано 3 тыс. комплектов продуктов. В сухпайках - питьевая вода, лаваш, колбасные изделия, лапша быстрого приготовления.

"Сегодня мы с болью в сердце наблюдаем за событиями, происходящими с беженцами на границе, и не можем молчать. В стихийном лагере много женщин и маленьких детей. Они ночуют под открытым небом при минусовых температурах. Люди, которые сейчас волею судьбы оказались в сложной жизненной ситуации, поверили обещаниям о красивой жизни на Западе. На деле все оказалось не так", - отметил после передачи помощи в лагере заместитель председателя обкома отраслевого профсоюза работников торговли, потребкооперации и предпринимательства Анатолий Пукач.

В последующие дни профсоюзы продолжат поставлять гуманитарную помощь беженцам. -0-