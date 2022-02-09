Орда: наши наблюдатели будут работать на каждом участке

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наши наблюдатели будут работать на каждом участке. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на пленуме Совета Минского городского объединения профсоюзов, на котором одним из центральных вопросов стало участие профактива в предстоящем референдуме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

29 января Федерация профсоюзов совместно с другими общественными объединениями приняли декларацию в поддержку референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию и объявили об общественной инициативе "Мы вместе - за Беларусь!". Профактив и представители молодежной, женской, ветеранской организаций, "Белой Руси" столицы единогласно поддержали эти инициативы.

"Объективное информирование людей о предстоящем референдуме, пояснение предложенных норм по изменению Конституции и широкое наблюдение за голосованием по всей стране - главные направления нашей совместной с общественными объединениями работы, - подчеркнул Михаил Орда. - Наши наблюдатели (от профсоюзов, БРСМ, "Белой Руси", Союза женщин, ветеранской организации и других общественных объединений) будут работать на каждом участке. Уже сегодня во многих регионах они в числе первых аккредитованы для проведения наблюдения. В итоге у нас будет абсолютно полная и достоверная информация о ходе голосования. Мы работаем открыто и гласно и будем оперативно информировать общество о том, как проходит референдум. Чтобы была объективная информация об этом важнейшем событии и никто не манипулировал через вбросы и фейки сознанием людей".-0-