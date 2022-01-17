Орда: придание ВНС конституционного статуса - большой шаг в развитии гражданского общества

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Придание ВНС конституционного статуса - большой шаг в развитии гражданского общества. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси на встрече с работниками ОАО "Минский молочный завод № 1". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как подчеркнул лидер национального профцентра, проект изменений и дополнений в Конституцию обсуждается очень широко. Профсоюзы за последние две недели организовали более 2 тыс. диалоговых площадок в трудовых коллективах всех отраслей экономики.

"Как и ожидалось, много вопросов вызывают положения, связанные с Всебелорусским народным собранием, - сказал Михаил Орда. - Подобных примеров, когда представители различных категорий населения непосредственно могут влиять на определение курса развития страны, в мире немного. Например, даже в так называемых продвинутых демократиях у общественных объединений нет возможности участвовать в принятии государственных решений. Власть может к ним прислушиваться, а может и нет. У нас же благодаря ВНС появляется возможность прямого участия общественных объединений, а значит, и представителей трудовых коллективов, молодежи, ветеранов в разработке и принятии важнейших вопросов. Для людей это очень важно. Уже сегодня они спрашивают, как будет проходить выдвижение в состав собрания представителей трудовых коллективов. Поэтому придание ВНС конституционного статуса - однозначно большой шаг вперед. В первую очередь с точки зрения развития гражданского общества".

На диалоговых площадках людей интересуют самые разные вопросы - от закрепления социальных гарантий до перераспределения полномочий между органами власти. Поступает и немало предложений по совершенствованию тех или иных норм. "Понятно, что далеко не все из них можно прописать в Конституции. Это фундаментальный документ, в котором не пропишешь все частности. Но многие предложения вынесены людьми от жизни, - подчеркнул председатель ФПБ. - Они не должны потеряться, их надо внимательно изучить. Посмотреть, что может решить местная власть прямо сейчас, а что дальше может лечь в основу обновления законодательства".-0-