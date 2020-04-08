8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Страховой фонд создан при профсоюзе работников здравоохранения. Материальная помощь в зависимости от степени тяжести заболевания составит от Br600 до Br5 тыс.

"Сегодня создан страховой профсоюзный фонд и мы приступаем к выплате материальных компенсаций тем медицинским работникам, которые непосредственно находились в контакте с больными коронавирусом и сами подверглись заболеванию. Медицинские работники выполняют свой долг, наша святая обязанность - поддержать их в данной ситуации, - отметил Михаил Орда. - Президент поддержал данную работу профсоюзов. Правила фонда определяют, что нет ненужной бюрократии и каких-то проволочек. Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо заполнить заявление от профсоюзной организации медицинского учреждения с приложением листка нетрудоспособности". Председатель ФПБ подчеркнул, что средства будут перечисляться оперативно без задержек и каких-либо посредников.

"Одновременно мы во всех профсоюзных организациях создали кассы взаимопомощи. Их работа прежде всего направлена на членов профсоюза, у которых складывается тяжелое материальное положение в связи с простоем организаций, заводов, предприятий. Сегодня необходимо оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил Михаил Орда.-0-