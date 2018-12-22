Организации "Белнефтехима" в 2018 году направили на социальные проекты более Br1,5 млн

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков принял участие в предновогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Андрей Рыбаков посетил вспомогательную школу-интернат №11 Минска и принял участие в праздничном мероприятии. По традиции на укрепление материальной базы школы и новогодние подарки организациями отрасли в текущем году направлено около Br25 тыс. "В предпраздничные дни представители всех организаций концерна "Белнефтехим" участвуют в акции "Наши дети". Такие посещения - это не разовое мероприятие. У каждой из организаций концерна есть свои подшефные учреждения образования, с которыми они сотрудничают на постоянной основе на протяжении всего года и оказывают помощь в решении самых насущных задач", - отметил председатель концерна.

Всего в 2018 году различные учреждения образования, культуры, здравоохранения, общественные организации получили помощь от организаций концерна в размере Br1 млн 585 тыс. Помощь также оказывалась спортивным организациям на проведение спортивных и физкультурных мероприятий.-0-