Организацию переписи населения обсудили в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье заседание временной республиканской комиссии по содействию переписи населения прошло в Национальном статистическом комитете Беларуси под председательством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Участники мероприятия рассмотрели итоги деятельности регистраторов, обсудили подбор временных работников, предоставление помещений для организации стационарных участков, а также проведение интернет-переписи. Также утвержден план мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением.
Комиссия создана для координации действий республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов при организации переписи населения.
Как сообщалось, в Беларуси в конце прошлого года завершился первый этап подготовки к переписи населения. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилых строений, занятых организациями. -0
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