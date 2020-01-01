Ориентир - многодетная семья: какие новшества 2020 года направлены на рост рождаемости

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года начинается вторая пятилетка действия программы семейного капитала, причем усовершенствованной. О том, как именно будет работать программа в 2020-2024 годы, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Как ранее сообщал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, с начала действия программы - 1 января 2015 года - за назначением семейного капитала обратились почти 77 тыс. семей. На их счета зачислено почти $770 млн. Только за текущий год обратились 14 тыс. многодетных семей. По итогу первых четырех лет работы программы эффект оказался значительным: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, если сравнивать эти годы и четыре предыдущих, увеличилось практически на 36%.

Эффективность этой меры стала поводом для продления программы на новую пятилетку (2020-2024 годы). При этом власти расширили возможности по досрочному использованию этих денег.

В программе новой пятилетки изменяется сумма единовременной выплаты, которая назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующих детей. Если раньше это было $10 тыс., то сейчас Br22,5 тыс. Для сохранения покупательной способности семейного капитала он будет ежегодно индексироваться на величину индекса потребительских цен за истекший год, и с 1 января последующего года будет утверждаться его новый размер. То есть если третий или последующий ребенок родится уже 1 января, семья может претендовать на новый размер семейного капитала.

Пакет документов, необходимых для назначения, не изменился. "Но по просьбе многодетных семей изменен порядок обращения за назначением семейного каптала. Теперь это можно сделать не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания, - отметил Валерий Ковальков. - Обратиться нужно в шестимесячный срок с момента рождения ребенка. Но теперь семья может обратиться в местные органы исполнительной власти за продлением этого срока, если он пропущен по уважительной причине. По действующей программе семьи иногда пропускали этот срок, и его можно было восстановить только в суде. Мы упростили этот порядок". При этом заявление о распоряжением средствами надо подавать либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания).

После достижения ребенком 18 лет средства можно использовать на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери (мачехи). При этом расширились возможности по досрочной разморозке средств. С нового года это можно будет сделать и в целях улучшения жилищных условий, но только для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Досрочно использовать капитал можно и для получения высшего образования первой ступени и среднего специального в государственных учреждениях образования. Если речь идет о платных медицинских услугах, то средства можно направить на установленные виды медицинских услуг и только по заключению врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в их получении. Причем все эти новшества по досрочному использованию семейного капитала будут распространяться в том числе на семейный капитал, который назначен до января 2020 года, подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.

Кроме того, от количества детей будет зависеть и объем социальной помощи. Как отмечал в интервью СМИ заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, в 2020 году планируется дифференцировать детские пособия. "Никоим образом не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения в плане стимулирующих выплат. У тех, у кого трое и более детей, на каждого ребенка будут определенные надбавки. То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства", - сказал Игорь Петришенко.

Также планируется, что в следующем году около 12 тыс. многодетных семей будут обеспечены собственным жильем в Минске и регионах. Властям поставлена задача в течение двух-трех лет ликвидировать очередь среди этой категории нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С 1 января 2020 года в Беларуси заработает база данных автоматизированной системы учета многодетных семей. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, начнется режим актуализации поступающей в базу информации, сейчас в ней содержатся данные о 106 тыс. многодетных семей. Пока это лишь ФИО всех членов семей, данные о гражданстве, месте проживания и некоторые другие данные. "С 1 января будем наполнять уже другие поля. Это прежде всего выдача удостоверений многодетной семьи, награждение Орденом матери. Конечно же, это и пособия, которые выплачиваются семье, тот же семейный капитал", - отметила Ирина Костевич. Предполагается, что информация в базе будет расширяться - все это делается для перехода от заявительного к выявительному принципу, чтобы многодетные получали полный объем помощи, который им полагается по законодательству.-0-