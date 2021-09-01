Орловский: белорусская таможня поддерживает подготовку специалистов еще со школьной скамьи

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня поддерживает подготовку специалистов еще со школьной скамьи. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, который провел открытый урок для учащихся таможенного класса средней школы №21 Могилева, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Впервые таможенный класс открылся в областном центре по инициативе Могилевской таможни на базе 8-го класса средней школы №21 с профильным изучением математики и английского языка. Сегодня с Днем знаний Владимир Орловский поздравил уже учеников 10-го класса. Он отметил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для образования, реализована также возможность по ступенькам вырастить будущих таможенников. "Белорусская таможня целенаправленно поддерживает подготовку ребят еще со школьной скамьи. Во всех областях страны функционирует 17 таможенных классов, в которых обучаются более 400 школьников. Убежден, профильные таможенные классы помогают ребятам подойти к выбору будущей профессии максимально осознанно. А в пяти учреждениях высшего образования страны функционируют кафедры "таможенное дело", - обратил внимание он.

Председатель ГТК рассказал ребятам о таможенной службе, ответил на интересующие вопросы. На открытом уроке были продемонстрированы видеоматериалы о деятельности таможенных органов. "Пусть начинающийся учебный год будет для вас интересным и плодотворным. Педагогам - оптимизма, успехов в их благородном труде. Пусть все ваши идеи и планы претворяются в жизнь. А родители пусть гордятся победами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать таланты и возможности. С новым учебным годом!" - сказал он в завершение встречи.

Таможенники со всех регионов страны приняли участие в торжественных линейках, провели открытые уроки в средних школах, подшефных учреждениях образования.-0-