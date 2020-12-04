4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осень 2020 года в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя температура воздуха осенью 2020 года составила плюс 9,7, что на 3,1 градуса выше климатической нормы. Такая теплая осень на территории Беларуси отмечается впервые за всю историю наблюдений. Теплыми были все три месяца. В сентябре средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 2,7 градуса, в октябре - на 3,8, в ноябре - на 2,9", - рассказали в Белгидромете.

Переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 14 градусов в сторону понижения, означающий окончание климатического лета, произошел 17-18 сентября в основном по северу, 28 сентября - в отдельных районах на западе, 7-11 октября - по югу Беларуси. Вегетационный период завершился на большей части территории страны 9-10 ноября (примерно на 11-20 дней позже обычных сроков), в крайних западных и юго-западных районах - 20 ноября (на три недели позже обычного).

Средняя температура сентября составила плюс 14,8 градуса. Он стал вторым в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному за всю историю метеонаблюдений (самым теплым был сентябрь 2018 года). Положительная аномалия температуры распространилась по всей территории страны. Абсолютный максимум температуры воздуха за месяц был отмечен 2 сентября в Брагине и составил плюс 32,8. Абсолютный минимум зафиксирован в Бобруйске 21 сентября (минус 0,7).

В октябре средняя температура составила плюс 10,5 градуса. Октябрь 2020 года стал самым теплым, начиная с 1945-го. Положительная аномалия температуры распространилась по всей территории страны. Абсолютный максимум за месяц был отмечен 4 октября на станции Брест и составил плюс 24,4. Абсолютный минимум зафиксирован на станции Езерище 21 октября и составил минус 2,7.

Средняя по Беларуси температура воздуха за ноябрь составила плюс 3,8. Так тепло в ноябре на территории страны за послевоенный период бывало примерно один раз в 9 лет, а с 1981 года - примерно раз в 5-6 лет. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась повсеместно. Абсолютный максимум за месяц отмечен 7 ноября на станции Гомель и составил плюс 14,7. Абсолютный минимум зафиксирован на станции Полесская 11 ноября и составил минус 5.

За осень в среднем по Беларуси выпало 130 мм осадков, что составляет 83% климатической нормы за сезон. Недобор ощущался на большей части территории страны, за исключением Могилевской области, где выпало 164 мм, или 104% сезонной нормы. Наиболее существенная нехватка осадков отмечалась на территории Гродненской области - 98 мм (63% нормы осеннего сезона). На протяжении осени на территории Беларуси осадки выпадали неравномерно: недобор осадков наблюдался в сентябре и ноябре (62% и 78% нормы соответственно), а в октябре осадков выпало больше месячной нормы (114%).

Осадки осенью выпадали преимущественно в виде дождя. В отдельные сутки в октябре и ноябре наряду с дождем отмечался снег и мокрый снег. Снежный покров отмечался 18 октября местами по северо-востоку страны, во второй и третьей декадах ноября в отдельных районах. На последний день осени его высота на большей части территории составила от 0,5 до 16 см.

В отдельные дни наблюдались туманы и слабый гололед, ветер усиливался порывами до 15-20 м/с и более. Максимальная за осень скорость ветра (25 м/с) зарегистрирована на метеостанции Гродно 17 сентября.-0-